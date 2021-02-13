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Macaristan'da düzenlenen boks turnuvasında milli atletler 2 altın 2 bronz madalya kazandı!

Macaristan'da düzenlenen boks turnuvasına katılan milli atletler büyük başarı elde etti. Farklı kategorilerde yarışan 2 kadın 2 erkek milli boksör toplamda 4 madalya kazandı. 2 altın ve 2 bronz madalya ile ülkeye dönen milli atletler merak edilmeye devam ediyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:29
Macaristan'da düzenlenen boks turnuvasında milli atletler 2 altın 2 bronz madalya kazandı!
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Macaristan’da düzenlenen bok şampiyonasında ülkemizi temsil eden boksörlerimizden Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli altın madalya kazandı. Aynı yarışmada Necat Ekinci ve Berat Acar bronz madalya kazanırken milli boksörler 2 altın ve 2 bronz madalya ile ülkeye döndü.

Macaristan Debrecen’de düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Bojs Tunuvasında farklı kategorilerde 4 farklı Türk boksör yarıştı.

Kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu Hırvat Nikolina Cacic’i, 69 kilo kadınlar finalinde Busenaz Sürmeneli Fransız Emilie Sonvico’yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı tunuvanın erkekler 69 kiloda yarışan Necat Ekinci ve 91 kilo üstü erkeklerde Berat Acar şampiyonada üçüncü olarak bronz madalyanın sahipleri oldu.

Böylelikle Türkiye katıldığı boks tunuvasında 2 altın 2 bronz madalya alarak başarı elde etti.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:29
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Anahtar Kelimeler:
MacaristanBoksTurnuva2 Altın2 BronzMadalya
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