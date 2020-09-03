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Macaristan Büyükelçisinden Türk taraftarlara teşekkür etti!

Macaristan Türkiye ile kozlarını paylaşmak için Türkiye'ye geldiğinde Sivaslı Türk taraftarlar Macaristan oyuncularını ve teknik ekibini alkışlarla ve hoş geldiniz tezahüratları ile karşıladı. Yaşananlar karşısında mutlu olan Macar takımı teşekkürlerini sunarken Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis Twitter hesabı üzerinden Türk taraftarlar Candır mesajı ile minnetini sundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 23:19
Macaristan Büyükelçisinden Türk taraftarlara teşekkür etti!
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UEFA Uluslar Kupasında Türkiye sahasında Macaristan’ı ağırlarken Macar yetkililer de maçı izlemek üzere Türkiye’ye gelerek Sivas 4 Eylül stadyumuna gitti. Macaristan  büyükelçisi Viktor Matis’in açıklamaları ise iki ülke ilişkilerini özetler nitelikte oldu. Türkiye’ye gelen Macaristan milli takım oyuncularını ve teknik heyetini alkışlarla ve hoş geldiniz tezahüratları ile karşılayan taraftarlara teşekkür eden Macaristan Dış İşleri Bakanı Sivas’ı da gezmeyi ihmal etmedi.


UEFA Uluslar Kupası 3. Grupta yer alan Türkiye ve Macaristan Sivas 4 Eylül stadında karşı karşıya geliyor. Macaristan büyükelçisi Viktor Matis ise sosyal medya hesabından Macaristan milli takımını karşılayan Türk taraftarlara teşekkürlerini iletti. Türkçe paylaşım yapan Viktor Matis ‘Takımımızı karşılayan, alkışlayan ve hoş geldiniz tezahüratı yapan taraftarlar candır!’ mesajı ile teşekkür etti.



Son Güncelleme: 03.09.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye - MacaristanMacar Büyükelçi Viktor Matis
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