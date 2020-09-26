Lyon yetkilileri Fatih Karagümrük-İstanbul Başakşehir maçını takip etti! Hedef İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek

Süper Lig’in 3. Hafta açılış maçı mücadelesinde Fatih Karagümrük ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 ile kazanan Fatih Karagümrük puanını 7 yaparken, son şampiyon Başakşehir 3. lig maçından da puansız ayrıldı.

Maçta dikkat çeken durumlardan biri denin maçı takip etmesi oldu. Lyon yetkililerinin İrfan Can Kahveci veiçin maça geldiği iddia edilirken, İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, hedefi olmayan futbolcular ile yollarını ayıracaklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından gözler İrfan Can Kahveci’ye çevrilirken, oyuncunun yakın dönemde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.