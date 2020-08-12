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Lyon, Gustavo transferi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Lyon, Fenerbahçeli Luis Gustavo transferi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:38
Lyon, Gustavo transferi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı
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Lyon, 8 milyon Euro bonservisi 10 katına kadar çıkardı. Fenerbahçe teklifi reddedecek gibi görünüyor olsa da TFF – Kulüpler Birliği görüşmesinin kararın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.

Fransız kulüp Olympique Lyon, Luiz Gustavo ısrarını sürdürüyor. Lyon, Brezilyalı yıldızın transferi için Temmuz ayında 8 milyon Euro teklif sunmuş fakat bu teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti. Lyon, şimdilerde sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro’luk ikinci bir teklif daha verdi.

Başkan teklife sıcak bakmıyor


Fenerbahçe yönetiminin teklife yanıt vermediği belirtilirken, Bakan Ali Koç’un Gustavo’nun takımda kalmasını istediği aktarılıyor. Luiz Gustavo’nun da sarı lacivertli kulüpte bulunmaktan çok mutlu olduğu ve takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Teklifin reddedilmesi beklenmesine rağmen TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılacak toplantıdan çıkacak sonucun kararın yönünü değiştirebileceği belirtilmektedir.

Satmak zorunda kalabilir

TFF ile Kulüpler Birliği Riva’da gerçekleştireceği görüşmeden sonra harcama limitinde esnekliğin sağlanmaması durumunda 3.5 milyon Euro garanti ücret alan Gustavo’yu satışa çıkarabilir. Oyuncunun takımdaki durumunun hafta içinde netlik kazanacağı aktarılıyor.

Gustavo’nun Fenerbahçe’deki performansı

Fenerbahçe transferi tamamlandıktan sonra 28’i lig olmak üzere 35 müsabakaya çıkan Gustavo, ikili mücadele ve pas performansıyla takımına önemli katkılarda bulundu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, yüzde 91 başarılı pas yüzdesi yakaladı ve ikili mücadelelerin yüzde 54’ünden galip çıktı.



Son Güncelleme: 12.08.2020 14:38
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Anahtar Kelimeler:
LyonFenerbahçeLuis Gustavo
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