Lyon, Dimitris Pelkas’ı transfer etmek istiyor

Fransa Ligi’nde bu sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği için kadrosunu revize etmeye başladı. Mavi beyazlı takım, bu sezon Spor Toto Süper Lig’deile etkili bir performans gösteren Yunan orta saha oyuncusu’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Lyon’un yeni teknik direktörü Peter Bosz’un yönetime verdiği oyuncular arasında Pelkas’ın da yer aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın hem hücumda hem de savunmada etkili olabilecek bir oyuncu aradığı ve Yunan oyuncunun bu profile oldukça uygun olduğu ifade ediliyor.

Dimitris Pelkas, bu sezon Fenerbahçe ile 34 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol ile 8 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli taraftarın beğenisini kazanan oyunculardan oldu.