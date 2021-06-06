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Lyon, Dimitris Pelkas’ı transfer etmek istiyor

Fransa Ligi’nin güçlü ekiplerinden Olympique Lyon, Fenerbahçe’nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas’ı transfer etmek istediği iddia ediliyor. İşte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 11:28
Lyon, Dimitris Pelkas’ı transfer etmek istiyor
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Fransa Ligi’nde bu sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alan Olympique Lyon, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği için kadrosunu revize etmeye başladı. Mavi beyazlı takım, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile etkili bir performans gösteren Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Lyon’un yeni teknik direktörü Peter Bosz’un yönetime verdiği oyuncular arasında Pelkas’ın da yer aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın hem hücumda hem de savunmada etkili olabilecek bir oyuncu aradığı ve Yunan oyuncunun bu profile oldukça uygun olduğu ifade ediliyor.

Dimitris Pelkas, bu sezon Fenerbahçe ile 34 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol ile 8 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli taraftarın beğenisini kazanan oyunculardan oldu.  


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDimitris PelkasOlympique Lyon
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