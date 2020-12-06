Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!

Yusuf Yazıcı’nın Fransız ekiplerinden Lille’ye gitmesi sonrasında Avrupa kulüplerinin gözü Trabzonspor’a çevrilmiş durumda. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın performansı ile Trabzonspor’un genç oyuncuları büyük ilgi ile takip edilirken 21 yaşında ki kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür ve 24 yaşında ki file bekçi Uğurcan Çakır ise takımda en fazla dikkat çeken isimler olmaya devam ediyor.

Futbol devlerinin gözü Trabzonspor’da

İki oyuncu için Avrupa’nın büyük kulüpleri izleme ve takip etme teklifinde bulunurken Trabzonspor’un Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada tribünde iki Avrupalı takım yöneticisinin olacağı kesinleşti.

İki takımdan sadece birisinin Lyon olduğu bilinirken diğerinin hangi Avrupa takımı olduğu bilinmiyor. 2 oyuncunun menajerleri tarafından izlemeye gelecek takımlar olduğu kesinleşirken ilerleyen süreçlerde en az 2 takımın Ömür ve Çakır için Trabzonspor’un kapısını çalacağı belirtildi.

Beklenen teklifler geldiğinde ise oyuncuların sezon sonunda takımdan ayrılabilecekleri gündemde.