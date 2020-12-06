İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!

Geçtiğimiz sezondan beri gösterdikleri performans ile Avrupalı devlerin dikkatini çeken Trabzonspor'un genç oyuncuları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için Fransız devlerinden Lyon kapıyı çalmaya geliyor. İki oyuncuyu da izlemek için yetkili gönderen Lyon beklenen sonucun alınması sonrasında Trabzonspor'a teklifte bulunacak.

06 Aralık 2020 Pazar 20:09
Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!
Takip Et:

Yusuf Yazıcı’nın Fransız ekiplerinden Lille’ye gitmesi sonrasında Avrupa kulüplerinin gözü Trabzonspor’a çevrilmiş durumda. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın performansı ile Trabzonspor’un genç oyuncuları büyük ilgi ile takip edilirken 21 yaşında ki kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür ve 24 yaşında ki file bekçi Uğurcan Çakır ise takımda en fazla dikkat çeken isimler olmaya devam ediyor.

Futbol devlerinin gözü Trabzonspor’da

İki oyuncu için Avrupa’nın büyük kulüpleri izleme ve takip etme teklifinde bulunurken Trabzonspor’un Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada tribünde iki Avrupalı takım yöneticisinin olacağı kesinleşti.

İki takımdan sadece birisinin Lyon olduğu bilinirken diğerinin hangi Avrupa takımı olduğu bilinmiyor. 2 oyuncunun menajerleri tarafından izlemeye gelecek takımlar olduğu kesinleşirken ilerleyen süreçlerde en az 2 takımın Ömür ve Çakır için Trabzonspor’un kapısını çalacağı belirtildi.

Beklenen teklifler geldiğinde ise oyuncuların sezon sonunda takımdan ayrılabilecekleri gündemde.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporLyonAbdülkadir ömürUğurcan çakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Beşiktaş hafta sonu izin yapacak
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı
Dusko Tosic Fatih Karagümrük ile anlaştı
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir?
Afili Aşk var mı yok mu? 29 Şubat Afili aşk neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Gerçek adı nedir? Nurettin Sönmez hakkında bilgiler
Şerbetçi otunun faydaları nelerdir? Şerbetçi otu nelere iyi gelir ve nasıl tüketilir?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özacar oynadığı diziler
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.