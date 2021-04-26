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Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon ve Lille karşı karşıya geldi. Lille maçı kazanarak liderliğini devam ettirdi. Burak Yılmaz'ın attığı goller ve asisti çok konuşuldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz maçın 90 dakikasında da yer aldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 04:57
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
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Burak Yılmaz Lille’i şampiyonluğa götürüyor!

Fransa Ligue 1’de 34. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Olympique Lyon’u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçta 2 gol,1 asist ile oynarken Yusuf Yazıcı da 1 asist yaptı. 

Fransa Ligue 1’de 34.hafta karşılaşmasında Lyon, Lille’i misafir etti. Parc Olympique Lyonnais’de gerçekleşen karşılaşma, Lille’in 3-2’lik galipliği ile neticelendi. Lille’i galip yapan golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ve 60. dakikada David attı. Ev sahibi Lyon’un gollerini ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada kendi kalesine Fonte attı. Lille takımında yer alan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakikada forma giyerken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada maça dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 1’er asistle oynadı. Bu neticeden sonra son 4 haftada 3. galibiyetini alan Lille, 73 puana çıktı ve liderliğini korumaya devam etti. 3 maçlık yenilmezlik serisi biten Lyon ise 67 puan ile 4. sıraya geçti. Lille, önümüzdeki hafta Nice’i misafir edecek. Lyon ise Monaco deplasmanına gidecek.





Son Güncelleme: 26.04.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
LilleLyonFransa Ligue 1Burak Yılmaz
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