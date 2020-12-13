Luyindama'nın bileti kesildi! Luyindama Everton iddiaları!

Son haftalarda ki performansı ile göz dolduran ve şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olan Galatasaray’da son dakika transfer görüşmeleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Fatih Terim memnun değil

Afrika basınında yer alan transfer haberlerine göre Demokratik Kongolo defans oyuncusu Christian’nın ocak ayında Galatasaray’dan ayrılacağı belirtildi.

Afrika basınında yer alan haberlere göre Luyindama’nın takımdan ayrılma nedeni olarak Fatih Terim’in Luyinadama’nın davranışlarından memnun olmaması gösterildi. Birkaç haftadır Fatih Terim’in defansın merkezinde Marcao ile Donk ikilisine yer vermesi dikkat çekerken Luyindama’nın Eylül ayında ki antrenmanlara geç kalması nedeni ile yedek bırakıldığı hatırlatıldı.

Everton 15 milyon Euro teklif edebilir

Fatih Terim’in özellikle bu sezon ve gelecek sezon planlamasında takımda düşünülmeyen Luyindama için Everton’un Galatasaray’ın kapısını 15 milyon Euroluk bir teklifle çalabileceği belirtildi.