Luyindama Kasımpaşa maçının ardından konuştu:

Süper Lig’in 25.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray, zorlu maçı 2-1’lik skorlar kazanmayı bildi. Yoğun kar yağışı altında geçen karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin defans oyuncusu Luyindama açıklamalarda bulundu.

Kongolu stoper zor şartlar altında oynanan maçta önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Kendi performansını da değerlendiren Luyindama “"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım." Şeklinde konuştu.

Maçta karlı havanın etkisiyle saha zemini oldukça ağırlaştı ve uzun ve yüksek topların ağırlıklı olduğu bir maç oldu. Hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkan Luyindama ise fiziksel gücünün de artısıyla zorlu maçta takımı adına en başarılı isimlerinden biri oldu.