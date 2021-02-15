Luyindama Kasımpaşa maçının ardından konuştu:

Süper Lig’in 25.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray, zorlu maçı 2-1’lik skorlar kazanmayı bildi. Yoğun kar yağışı altında geçen karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekibin defans oyuncusu Luyindama açıklamalarda bulundu.
Maçta karlı havanın etkisiyle saha zemini oldukça ağırlaştı ve uzun ve yüksek topların ağırlıklı olduğu bir maç oldu. Hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkan Luyindama ise fiziksel gücünün de artısıyla zorlu maçta takımı adına en başarılı isimlerinden biri oldu.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:34