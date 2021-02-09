İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Luiz Suarez, Cristiano Ronaldo'nun 15 gollük rekorunu kırdı

Luiz Suarez, bu sezon çıktığı 17 maçta 16 gol attı. Yıldız golcü bu istatistikle Portekizli yıldız Ronaldo’yu geride bıraktı.

09 Şubat 2021 Salı 18:36
Luiz Suarez, Cristiano Ronaldo'nun 15 gollük rekorunu kırdı
Takip Et:

La Liga’nın 22.haftasında lider Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 2-2’lik sonuçla biten karşılaşmada Atletico Madrid’in iki golü de Luiz Suarez’den geldi. Uruguaylı golcü attığı iki golle birlikte gol krallığında eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi geçmiş oldu.

Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 17 maçta 16 gol atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun da rekorunu geçti. Suarez, 21.yüzyılda aynı takımda 16 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Daha önceki rekor Real Madrid’e 2009 yılında transfer olan ve 15 gol atan Ronaldo’ya aitti.

Öte yandan Atletico Madrid bu sezon en yakında takipçisi Barcelona ve Real Madrid’e 10 puanlık fark atmış durumda. Suarez yeni takımında bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Luiz SuarezRonaldoMadrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Babil dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve semtte?
Rüyada dondurma yemek ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
SMA hastalığı nedir, çeşitleri nelerdir?
Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.