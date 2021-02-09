Luiz Suarez, Cristiano Ronaldo'nun 15 gollük rekorunu kırdı

La Liga’nın 22.haftasında lider Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 2-2’lik sonuçla biten karşılaşmada Atletico Madrid’in iki golü de Luiz Suarez’den geldi. Uruguaylı golcü attığı iki golle birlikte gol krallığında eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi geçmiş oldu.
Öte yandan Atletico Madrid bu sezon en yakında takipçisi Barcelona ve Real Madrid’e 10 puanlık fark atmış durumda. Suarez yeni takımında bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:36