Luiz Suarez, Cristiano Ronaldo'nun 15 gollük rekorunu kırdı

La Liga’nın 22.haftasında lider Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 2-2’lik sonuçla biten karşılaşmada Atletico Madrid’in iki golü de Luiz Suarez’den geldi. Uruguaylı golcü attığı iki golle birlikte gol krallığında eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi geçmiş oldu.

Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 17 maçta 16 gol atarak Portekizli yıldız Cristiano’nun da rekorunu geçti. Suarez, 21.yüzyılda aynı takımda 16 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Daha önceki rekor Real Madrid’e 2009 yılında transfer olan ve 15 gol atan Ronaldo’ya aitti.

Öte yandan Atletico Madrid bu sezon en yakında takipçisi Barcelona ve Real Madrid’e 10 puanlık fark atmış durumda. Suarez yeni takımında bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.