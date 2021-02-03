Luiz Gustavo Galatasaray derbi maçında oynayabilecek mi?

Ligin 23. haftasında gerçekleşen maçta kötü yaralanan Gustavo maçı tamamlayamadan sağlık ekiplerince götürülmüştü.

Fenerbahçe için önemli bir role sahip olan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’nun durumu, Pelkas’ın sakatlığı da eklenince hepten merak konusu oldu.

Uzun süren tetkiklerin ardından sonuçların çıktığı bildirildi. MR sonuçlarına göre dizinde ödem olan oyuncunun sağlık durumunun iç karartıcı olmadığı söylendi.

6 Şubat akşamı Ligin 24. haftasında gerçekleşecek Galatasaray – Fenerbahçe maçında yer alıp almayacağı konusundaki sorulara ise kulüp tarafından gelen açıklama, bunun için çabaladıkları yönünde oldu.

Cumartesi Luiz Gustavo’yu Ülker Arena’da görüp göremeyeceğimiz tam bir kesinlik kazanmış değil.

