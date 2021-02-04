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Liverpool’un zirveyle arası açılıyor: Liverpool 0-1 Brighton

Premier Lig’in 22. haftasında son şampiyon Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı son maçı kaybeden Liverpool, yine sahadan puansız ayrıldı. Deplasman ekibi Brighton, Alzate’nin attığı golle, Liverpool’u 1-0 mağlup etti Tottenham’ın ardından Liverpool maçından da 3 puanı çıkardı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:29
Liverpool’un zirveyle arası açılıyor: Liverpool 0-1 Brighton
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Premier Lig’in 22. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında son şampiyon Liverpool, evinde Brighton’ı ağırladı. Maçı konuk ekip Brighton, 56. dakikada Alzate’nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 24’e yükseltti. Tottenham’ın ardından Liverpool’u da yenen Brighton alt sıralardan kurtulmak adına derin bir nefes aldı.

Ev sahibi Liverpool ise üst üste oynadığı iki iç saha maçını da kaybetmiş oldu. Maçtan puansız ayrılan Liverpool 40 puanda kaldı ve 4. sırada kendine yer buldu. Lider Manchester City’in 7 puan arkasında kalan Liverpool, şampiyonluk şansını azalttı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Premier LigLiverpoolBrightonIngiltereFutbol
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