Liverpool’un zirveyle arası açılıyor: Liverpool 0-1 Brighton

’in 22. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında son şampiyon, evinde’ı ağırladı. Maçı konuk ekip Brighton, 56. dakikada Alzate’nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 24’e yükseltti. Tottenham’ın ardından Liverpool’u da yenen Brighton alt sıralardan kurtulmak adına derin bir nefes aldı.

Ev sahibi Liverpool ise üst üste oynadığı iki iç saha maçını da kaybetmiş oldu. Maçtan puansız ayrılan Liverpool 40 puanda kaldı ve 4. sırada kendine yer buldu. Lider Manchester City’in 7 puan arkasında kalan Liverpool, şampiyonluk şansını azalttı.