Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohammed Salah ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Milli takım maçlarının oynandığı bu dönem içinde Mısır Milli Takımı’nda forma giyen Mohammed Salah’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Salah’ın Covid-19 Testi Pozitif!

Mısır Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, oyuncunun hiçbir semptom göstermemesine rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Mısır Milli Takımı’ndaki diğer oyuncuların testlerinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi.

Yıldız oyuncunun Mısır’ın başkenti Kahire’de kardeşi Nasr’ın düğününe katılması sonrasında Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildiriliyor. Oyuncunun kulübü olan Liverpool’da ise takımın en önemli isimlerinden olan Virgil Van Dijk’in sezonu kapattığı, Alexander Anold’un 4 hafta, Joe Gomez’in de birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı aktarılmıştı. Mohammed Salah’ın da test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte en azından 2 hafta sahalardaki yerini alamaması bekleniyor. Buna göre Liverpool, Premier Lig karşılaşmalarında ilk 11’inden 4 oyuncu eksik olarak sahada yer alacak.