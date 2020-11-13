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Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Premier Lig'in en önemli ekiplerinden olan Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Mısır Futbol Federasyonu testin pozitif çıkmasına karşın oyuncuda herhangi bir semptom olmadığını bildirdi...

13 Kasım 2020 Cuma 23:53
Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohammed Salah ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Milli takım maçlarının oynandığı bu dönem içinde Mısır Milli Takımı’nda forma giyen Mohammed Salah’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.


Mısır Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, oyuncunun hiçbir semptom göstermemesine rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Mısır Milli Takımı’ndaki diğer oyuncuların testlerinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi.

Salah’ın Covid-19 Testi Pozitif!

Yıldız oyuncunun Mısır’ın başkenti Kahire’de kardeşi Nasr’ın düğününe katılması sonrasında Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildiriliyor. Oyuncunun kulübü olan Liverpool’da ise takımın en önemli isimlerinden olan Virgil Van Dijk’in sezonu kapattığı, Alexander Anold’un 4 hafta, Joe Gomez’in de birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı aktarılmıştı. Mohammed Salah’ın da test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte en azından 2 hafta sahalardaki yerini alamaması bekleniyor. Buna göre Liverpool, Premier Lig karşılaşmalarında ilk 11’inden 4 oyuncu eksik olarak sahada yer alacak.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 23:53
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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolMısırMohammed SalahCovid-19
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