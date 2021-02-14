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Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah Real Madrid'i istiyor

Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Mohammed Salah’ın Real Madrid’e gitmek istediği iddia edildi. İspanyol basını Mısırlı oyuncunun Liverpool’da ayrılma kararı aldığını yazdı.

14 Şubat 2021 Pazar 00:46
Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah Real Madrid'i istiyor
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Liverpool yeni sezona çok kötü başladı. Ligde oldukça zorlu günler geçiren İngiliz ekibinin yıldız oyuncusu Mohammed Salah’ın da takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Mısırlı yıldızın Real Madrid’e transfer olmak istediği yazıldı. Salah, sezon başında da ayrılmak istediğini belirtmiş ancak teknik direktör Klopp’un takımda kalmasını istemesi üzerine ayrılmaktan vazgeçmişti.

Ancak yeni sezondaki kötü gidişatın da etkisiyle Mohammed Salah’ın ayrılmaya karar verdiği ve Real Madrid forması giymek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid, önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için şimdiden hazırlıklar başladı. Yeni sezonda takıma katılması istenen oyuncuların başında ise Salah yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:46
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Anahtar Kelimeler:
Real MadridSalahLiverpool
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