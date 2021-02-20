Liverpool’u mağlup eden Everton, derbide gülen taraf oldu

İngiltere Premier Lig’de 25. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın en kritik maçında Liverpool deplasmanına konuk olan Everton, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Merseyside derbisinde gülen tafan olan konuk ekip Everton, yıllar sonra deplasmanda Liverpool’u yendi. Everton’a galibiyeti getiren golleri, Richarlison ve Sigurdsson (P) kaydetti. Bu sonuçla puanını 40 yapan Everton, Liverpool’u yakaladı. Averajla 7. sırada yer alan Everton, Avrupa kupalarına katılmak için şansını zorlamaya devam ediyor.

Maçtan puansız ayrılan Liverpool’da ise kötü gidişat sürüyor. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Liverpool, evinde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, bu sezon 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Liverpool’da milli futbolcumuzmücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Everton sıradaki maçını, 1 Mart Pazartesi günü Sounthampton ile evinde oynayacak. Liverpool ise 28 Şubat Pazar günü Sheffield United deplasmanına gidecek.