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Liverpool'da Ozan Kabak sesleri

Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın ismi Liverpool ile anılmaya başlandı. Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibinin kadrosunu genç bir stoper ile güçlendireceği belirtildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 16:54
Liverpool'da Ozan Kabak sesleri
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Galatasaray’da gösterdiği etkili performans ile Almanya’nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, Almanya’da etkili performansına devam edip Schalke’ye transfer olmuştu. Almanya’da performansını her geçen gün arttıran milli futbolcu, birçok kulüp tarafından transfer edilmek istiyor.


Birçok kulübün gözdesi olan Ozan Kabak, son olarak Liverpool’un transfer listesine girdi. Savunmasını güçlendirmek isteyen Liverpool için yapılan haberde Ozan Kabak’ın Liverpool tarafından istendiği öne sürüldü. Kadrosuna genç bir stoper eklemek isteyen Liverpool’un Ozan Kabak için girişimlere başladığı aktarıldı.

Ozan Kabak kimdir?

Galatasaray’da futbol hayatına başlayan Ozan Kabak, Fatih Terim’in isteği ile a takıma yükselmişti. 2019 yılında Galatasaray a takımında forma giymeye başlayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiği etkili performans ile Almanya’nın yolunu tuttu. İlk olarak Stuttgart’a transfer olan Kabak, sonrasında Schalke’ye transfer oldu.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 16:54
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Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakSchalkeLiverpool
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