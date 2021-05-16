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Liverpool’a galibiyeti getiren golü kaleci Alisson attı

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında West Bromwich Albion deplasmanına konuk olan Liverpool, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Liverpool’a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada kaleci Alisson attı. Kornerden gelen topa kafayı vuran Alisson, takımını Şampiyonlar Ligi yarışında tuttu. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 20:38
Liverpool’a galibiyeti getiren golü kaleci Alisson attı
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İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında West Bromwich Albion ile Liverpool karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi yarışında çok önemli bir karşılaşmaya çıkan Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Liverpool’a galibiyeti getiren golü kaleci Alisson kaydetti. 90+5. dakikada ileriye çıkan Alisson, konerden gelen topa kafayı vurdu ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Liverpool’u Şampiyonlar Ligi yarışında tutan Alisson, takımına hayati bir 3 puan kazandırmış oldu. Liverpool’un diğer golünü ise Salah kaydetti. Bu sonuçla puanını 63 yapan Liverpool, haftayı 5. sırada tamamladı.

Maçtan puansız ayrılan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen West Bromwich’in tek golü ise Robson-Kanu’dan geldi. Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 75 dakika sahada kalırken, eski Galatasaraylı Diagne maçta süre almadı. Bu sonuçla 26 puanda kalan WBA, haftayı 19. sırada tamamladı.

WBA sıradaki maçını 19 Mayıs Çarşamba günü West Ham ile evinde oynayacak. Liverpool ise aynı gün Bunley deplasmanına konuk olacak.


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Premier LigWest Bromwich AlbionWBALiverpoolAlisson
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