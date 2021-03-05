İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Liverpool yine mağlup oldu

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool, kendi evinde İngiliz devi Chelsea’ye mağlup oldu. Liverpool, tarihinde ilk kez kendi sahasında üst üste beş kez yenildi.

05 Mart 2021 Cuma 14:36
Liverpool yine mağlup oldu
Takip Et:

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla devam ederken Lig’in 29. haftasında Liverpool kendi evinde Chelsea’yi konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta konuk ekip Chelsea tek golle üç puanı almayı başardı. Son günlerde ligde kötü gidişini sürdüren Liverpool, umarım diyetle birlikte kendi evinde üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Tarihinde ilk kez böyle bir olayla karşılaşan Liverpool’un şampiyonluğu ümitleri iyice azaldı. Kendisi topladı 47 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Liverpool ise 43 puanda kalarak yedinci sıradaki yerini korudu. Yeni teknik direktörü önderliğinde çıktı sekiz maçta beş galibiyet alan Chelsea, üç beraberlik de alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Liverpool’un bu sezonluk şampiyonluk şansı çok azaldı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolChelsea
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Vuslat dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Vuslat dizisine katılan oyuncular
Güven Bana kim kazandı? 11 Temmuz 2019 Perşembe
Maraşlı dizisi Nuran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nesrin Yılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
E-okul meb giriş okul not ve devamsızlık sorgulama
PlayStation 5 özellikleri açıklandı! PS 5 yenilikler ve özellikleri
Güncel gümüş fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.