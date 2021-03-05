Liverpool yine mağlup oldu

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla devam ederken Lig’in 29. haftasındakendi evinde’yi konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta konuk ekip Chelsea tek golle üç puanı almayı başardı. Son günlerde ligde kötü gidişini sürdüren Liverpool, umarım diyetle birlikte kendi evinde üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Tarihinde ilk kez böyle bir olayla karşılaşan Liverpool’un şampiyonluğu ümitleri iyice azaldı. Kendisi topladı 47 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Liverpool ise 43 puanda kalarak yedinci sıradaki yerini korudu. Yeni teknik direktörü önderliğinde çıktı sekiz maçta beş galibiyet alan Chelsea, üç beraberlik de alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Liverpool’un bu sezonluk şampiyonluk şansı çok azaldı.