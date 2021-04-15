Liverpool Real Madrid maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi yarı finale yükselen takım hangisi oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanan Liverpool Real Madrid rövanş maçıyla tamamlandı. Yarı finale çıkmak için karşı karşıya gelen İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

İlk maçta avantajı Real Madrid kapmıştı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final turunda 2018 yılının finalistleri yeniden karşı karşıya geldi. 2018 yılındaki finali Real Madrid kazanmış, Liverpool ise finalin rövanşını bu maçta almak istiyordu. Ancak İspanyol devi Real Madrid sahasındaki ilk maçta Liverpool’u 3-1’lik skorla yenmeyi başardı.

Real Madrid yarı finalde

Rövanş maçında Liverpool’un gol yemeden atacağı iki gol veya turu uzatmalara götürmek için iki farklı skorla kazanması gerekiyordu.

14 Nisan Çarşamba günü TSİ 20:00’da başlayan Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş turunda takımlar golsüz berabere kaldı. Bu skorlar birlikte Real Madrid Liverpool’u eleyerek adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Liverpool maçın ilk dakikalarında Firmino ile pozisyonlar yakalasa da, golü bulamadı. İlerleyen dakikalarda Real Madrid kontrolü eline aldı ve rakibine gol şansı tanımadı. İkinci yarıya da ilk yarının başında olduğu gibi Liverpool’un baskısıyla başlandı. Ancak yine kırmızıların golcüsü Firmino Real Madrid ağlarını havalandıramadı. İspanyol devi tecrübesiyle geçen her dakikanın ardından maçı soğuttu ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış oldu.

İki takımın ilk 11’ler şu şekilde

Liverpool:

Real Madrid:

Alisson - Alexander-Anold, Kabak, Phillips, Robertson - Fabinho, Thiago, Wijnaldum - Salah, Firmino, ManéCourtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.