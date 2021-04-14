Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadroları ve canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Lig’inde çeyrek final devam ederken geçen maçta 3-1 mağlup eden Real Madrid ve Liverpool tekrardan karşı karşıya gelecek.

Sakatlıkla uğraşan Premier League’de kötü bir sezon geçirmesi üzerine Liverpool bu süreçte güçlü takımların arasından ayrılıp lider oldu. Jürgen Klopp ise milli stoper olarak tanıdığımız Ozan Kabak ile ilk 11’de yer alacak. İlk maçta eksik performans gösteren futbolcu için bu maçta kendini göstermesi gerekiyor. Zinedine Zidane ve Sergio Ramos ve stoper Raphael Varane sakat.





Liverpool ve Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Marca adlı gazetede ise maç gününe özek özel kapak yayımlandı. 1960 yıllarında şehirden kurulan Abbey Road albüm kapağına göndermede bulunurken İspanyol gazetesi Marca ‘yarı final yolu’ başlığı atarak dikkatleri üzerine çekti. Kapakta ise Real Madrid’in futbolcuları yerini aldı.

Maç TSİ 22.00’DA başlarken beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Hollandalı hakem Bjön Kuipers tarafından maç yönetilecek.