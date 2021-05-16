Liverpool, Ozan Kabak’ın bonservisini almayacak

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla Avrupa yolunu tutan ve şuanda köklü İngiliz takımı Liverpool’da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak ile ilgili önemli bir iddia var. The Sun gazetesinin haberine göre Liverpool, Ozan Kabak’ın kiralama sözleşmesinde bulunan 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Alman takımı Schalke 04’den kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun başka bir Premier Lig takımı ile İngiltere macerasına devam edebileceği tahmin ediliyor.

Teknik Direktör Jurgen Kloop, Ozan’ın performansından her zaman memnun olduğunu ve stoper krizinde genç oyuncunun büyük katkısının olduğunu belirtmişti. Ancak Liverpool yönetimi ekonomik sebeplerden dolayı oyuncuyu kadroda tutamayacaklarını söyledi.

Milli oyuncu Merseyside ekibi ile 13 maçta forma giydi.