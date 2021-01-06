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Liverpool, Merih Demiral için 45 Milyon Sterlini gözden çıkardı!

Forma şansı bulamaması nedeni ile takımdan ayrılmaya karar veren Merih Demiral için Liverpool harekete geçti. Juventus'a 45 milyon Sterlinlik teklif yapan Liverpool bekleyişine devam ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:34
Liverpool, Merih Demiral için 45 Milyon Sterlini gözden çıkardı!
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İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli stoper Merih Demiral takımda çok fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra hakkında dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor. Son dakika iddialarına göre Premier Lig şampiyonu Liverpool’un Merih Demiral için 45 milyon Sterlinlik bir teklif yaptığı açıklandı.

22 yaşında ki milli futbolcunun Juventus’ta forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra Avrupa devleri sıraya girdi. Ortaya atılan iddialara göre Liverpool Merih için 45 milyon Sterlinlik bir teklif yapacağı belirtildi. Juventus ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığını oyuncuyu kadrosunda tutmak istediğini açıkladı.

Bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Serie A olmak üzere toplam 9 maça çıkan Merih Demiral iyi performans gösterse de ilk 11’de yer alamıyor.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:34
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Anahtar Kelimeler:
Merih DemiralLiverpoolJuventus
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