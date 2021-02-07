Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ozan Kabak oynuyor mu?

Lıverpool Manchester Cıty maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Lig’de oynadığı son 8 maçtan yalnızca ikisini kazanan son şampiyon Liverpool, bugün lider Manchester City ile Anfield Road Stadı’nda karşılaşacak. Maç S Sport’tan canlı yayın ile aktarılacak.

Ozan Kabak maçta forma giyecek mi?

Ozan Kabak’ın maçta oynama ihtimali henüz belli değil.

Jürgen Klopp, kalecileri Alisson, Fabinho ve Sadio Mane’nin maçta forma giyip giymeyeceklerinin de henüz kesinleşmediğini belirtti.

Pep Guardiola yönetiminde olan Manchester ekibi, ligde oynadıkları son 9 maçta galibiyet alırken, kalesinde sadece bir gol gördü.