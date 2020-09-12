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Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Premier Lig’de son şampiyon sahaya çıkıyor. Liverpool sahasında ligin yeni ekibi Leeds United’ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:34
Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda
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Premier Lig heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında son şampiyon Liverpool Leeds United ile karşılaşacak. Futbol severler mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Liverpool Leeds United maçı saat kaçta?

Liverpool Leeds United karşılaşması 12 Eylül Cumartesi saat 19:30’da S Sport Plus ekranlarında olacak.


Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel ilk 11’leri ise şu şekilde;

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Anold, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino, Salah.

Leeds United: Meslier, Dallas, Cooper, Koch, Ayling, Harrison, Henández, Phillips, Klich, Costa, Moreno.



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:34
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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolLeeds United
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