Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Premier Lig heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında son şampiyon Liverpool Leeds United ile karşılaşacak. Futbol severler mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Liverpool Leeds United maçı saat kaçta?

Liverpool Leeds United karşılaşması 12 Eylül Cumartesi saat 19:30’da S Sport Plus ekranlarında olacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel ilk 11’leri ise şu şekilde;

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Anold, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino, Salah.

Leeds United: Meslier, Dallas, Cooper, Koch, Ayling, Harrison, Henández, Phillips, Klich, Costa, Moreno.