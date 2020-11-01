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Liverpool kendi rekorunu egale etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Evinde 62 maç üst üste kaybetmeyen Kırmızılar West Ham karşısında aldığı galibiyet ile rekorunu 63 maça çıkardı.

01 Kasım 2020 Pazar 21:18
Liverpool kendi rekorunu egale etti!
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İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool rekorlara doymuyor. Sahasında bu zamana kadar çıktığı 62 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızılar West Ham ile evinde karşılaştığı lig maçını da 2-1 kazanarak kendi rekorunu egale etti.

Liverpool defans hattının yaptığı hata sonrasında 10. Dakikada kalesinde gol gören Kırmızılar 42. Dakikada Mısırlı yıldızı Mohammed Salah’ın attığı gol ile durumu eşitledi. İlk yarının berabere bitmesi sonrasında 2. Yarıya bomba gibi başlayan Liverpool aradığını 85. Dakikada buldu.


76. dakikada Diego Jota ile gol bulan kırmızıların golü VAR incelemesi sonrasında sayılmazken 85.’te Jota fileleri havalandırdı.

Gelecek hafta Manchester City ile karşılaşacak Liverpool aldığı sonuçla birlikte puanını 16’ya yükseltti. West Ham ise 4 maç sonra yenilerek 8 puanla haftayı tamamladı.

Rekor egale edildi

Liverpool sahasında 62 maçlık yenilmezlik serisini West Ham karşısında aldığı galibiyet ile 63 maça çıkarırken evinde çıktığı 63 maçta 52 galibiyet 11 beraberlik ile kendi rekorunu kırdı. Anfield ekibi evinde yenilmezlik serisini 1978 – 1980 yıllarında kırdıktan sonra bir daha bu rekoru kıramamıştı.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolRekorYenilmezlik Serisi
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