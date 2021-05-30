Liverpool gözlerini Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi

27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon için İngiltere Premier Lig'inde görev yapması gündemde yer alıyor.

İtalyan medyasının haberine göre Liverpool, Hakan Çalhanoğlu için görüşmelere başladı. İngiliz devinin milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için mejanerileriyle irtibat içinde olduğu iddia edildi. Fakat resmi olarak teklif yapılmadı ifade edildi.

Yayınlanan habere göre, teknik direktör değişikliği yapan Juventus'un 27 yaşındaki Halkan Çalhanoğlu ile yakından ikhilendiği ve aynı zamanda transfer için adım atabilecekleri öne sürüldü.

Haziran ayının bitişi ile anlaşması sona erece olan Hakan'ın Milan'dan ayrılacdacğı ve gelecek sezonlar için başka takımlarda oynayacağı ciddi olarak tartışılmakta.

43 maç 21 gol

Geçen sezon Milan'da Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi ile beraber toplam 43 maçta 9 gol 12 asistlik bir skor yaptı.