Lionel Messi La Liga'nın gol kralı oldu!

İspanya La Liga’da şampiyon Atletico Madrid olurken ligin gol kralı da Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi oldu. Lionel Messi 30 gol atarak ligin en fazla gol atan oyuncusu olurken bir kez daha spor basınında yer almaya başladı.

8. kez zirvede

Barcelona kariyerinde 8. Kez gol kralı olan Lionel Messi’yi 23 golle Villareal’in golcüsü Gerard Moreno ve 23 golle Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema takip etti.

Real Madrid 2. Oldu

Şampiyonluk yarışını son maça kadar devam ettiren Real Madrid sahasında Villareal ile karşı karşıya geldi. Real Madrid maçı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanırken ligi 84 puanla ligi 2. Olarak tamamladı.

Villareal’in golleri 20. Dakikada Yaremi Pino kaydederken Madrid ekibinin gollerini 87. Dakikada Benzema ve 90+2’de Luka Modrid attı.

Eibar deplasmanına giden Barcelona ise Antonio Griezmann’ın golü ile maçı 1-0 kazandı. 79 puanla ligi 3. Sırada tamamladı.

Küme düşen takımlar kesinleşti

La Liga’da küme düşen takımlarda Atletico Madrid’in şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında belirlendi. Buna göre Ligin son 3 sırasında yer alan 34 puanlı Huesca, 31 puanlı Real Valladolid ve 30 puanlı Eibar küme düşerek gelecek sezon La Liga 2. Ligde yer alacak.