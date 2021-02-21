Lionel Messi, Barcelona formasıyla La Liga'da en çok maça çıkan isim oldu!

Mücadelenin 32’nci dakikasında Lionel Messi'nin beyaz noktadan bulduğu golle 1-0 skor üstünlüğünü ele geçiren Barcelona, ilk yarıyı bu skorla bitirdi.

İkinci yarı skor avantajında üstünlük sağlayamayan Katalan ekibi, 88. dakikada Alex Fenandez'in penaltı noktasından attığı gole engel olamayarak, karşılaşmadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

La Liga'da bir maç eksiği bulunan Barcelona puanını 47'ye yükseltirken, ikinci sırada olan Real Madrid 52, lider Atletico Madrid ise 55 puanda (1 maçı eksik) yer alıyor.

Messi, Barcelona formasıyla en fazla lig maçına çıkan futbolcu

Öte yandan Katalan ekibiyle 506’ncı lig maçına çıkan Lionel Messi, Barcelona forması ile 505 maçla Xavi Henandez'in elinde bulunan La Liga'da en fazla mücadelede oynayan futbolcu rekorunu ele geçiren yeni isim oldu

Messi ayrıca gol krallığı yarışında Atletico Madrid formasını giyen eski takım arkadaşı Luis Suarez ile aynı gol sayısı ile (16) ilk sırada bulunuyor.