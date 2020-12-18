Lionel Messi adım adım Manchester City'ye!

Barcelona’dan ayrılacağı kesinleşen Messi için İngiliz devi Manchester City ara transfer dönemini bekliyor. Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katabilmek için çok ciddi rakamlar ödemeye hazır olan İngiliz devi hazırlıklarını yapmaya başladı.

Pep Guardiola’yı tekrar Messi ile buluşturmak için istenen bonservisi ödemeyi kabul eden Manchester City ara transfer dönemi için hazırlıklarını yapsa da transfer yaz döneminde gerçekleşebilir.

Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Lionel Messi Barcelona’dan ayrılmak istediğini defalarca belli etse de kulübü Barcelona buna sıcak bakmıyor. Manchester City ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi için umutlarını devam ettiriyor.

15 maçta 8 gol

Dünyaca ünlü yıldız bu sezon çıktığı 15 maçta 8 kez fileleri havalandırmayı başarırken Barcelona İspanya La Liga’da 17 puanla 8. Sırada yer alıyor.