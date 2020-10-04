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Lille’nin Türk yıldızları gol tufanı estirdi!

Fransa Ligi’nin 6. Haftasında Lille’nin Türk yıldızları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol tufanı estirdi! Strasbourg’un sahasına deplasmana giden Lille bu goller ile 3-0’lık skor alarak sahadan galip ayrıldı.

04 Ekim 2020 Pazar 20:56
Lille’nin Türk yıldızları gol tufanı estirdi!
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Fransa Ligi’nin 6. Haftasında Strasbourg deplasmanına giden Lille maçı 3-0’lık skor ile kazanmayı başardı. Maçta Türk oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de skor elde etmeyi başardılar.


Lille’nin gollerini 21. Dakikada genç Türk oyuncu Zeki Çelik, 53. Dakikada Renato Sanches ve 68 dakikada ise Burak Yılmaz kaydetti.

Maç sırasında başarılı bir performans sergileyen Türk oyuncularımız bu oyunları ile Lilleli taraftarların da dikkatini çekmeyi başardılar. Diğer yandan Türk taraftarlar takımda yer alan diğer Türk oyuncu Yusuf Yazıcı’nın da eski formuna dönerek ilk 11’e girmesini ve skora katkıda bulunmasını bekliyorlar.



Son Güncelleme: 04.10.2020 20:56
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Anahtar Kelimeler:
LilleStrasbourgBurak YılmazYusuf YazıcıZeki Çelik
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