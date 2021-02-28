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Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?

Rekor bir bonservis ücreti ile Fransa'nın Lİlle takımına transfer olan Yusuf Yazıcı bu akşam ki maçta oynadı mı? Burak Yılmaz gol attı mı? Dev amaçın ayrıntıları.

28 Şubat 2021 Pazar 22:32
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
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Maça tempolu başlayan Lİlle takımında Türk oyuncular Yusuf Yazıcı 60. dakika da oyuna dahil oldu. Yaşadığı sakatlığı henüz atlatamayan Burak Yılmaz ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Defans hattında oynayan Zeki Çelik ise kendisine görev verilmeyerek kulübe de bekledi. Ülkemizi büyük bir gururla temsil eden oyuncularımız bu hafta gol atamadan bitirdi. Yusuf Yazıcı hafta içinde UEFA Avrupa liginde fol atarak bir sezonda Avrupa'da en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Yusuf performansı ile adete gözleri kamaştırırken bu maçta dinlendirildi.

Strasbourg ile berabere kalan Lille en yakın takipçisine iki puan farkını sürdüyor. Lille sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Eğer Lile şampiyon olursa Yusuf Yazıcı kariyerinde ki ilk şampiyonluğunu yaşamış olacak. Yusuf Yazıcı performansı ile şimdiden Avrupa'da büyük kulüplerin radarına girmiş durumda. Yusuf eğer transfer olursa Trabzonspor'a da büyük bir gelir kaynağı olacak. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
LilleYusuf Yazıcı
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