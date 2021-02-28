Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?

Maça tempolu başlayan Lİlle takımında Türk oyuncular Yusuf Yazıcı 60. dakika da oyuna dahil oldu. Yaşadığı sakatlığı henüz atlatamayan Burak Yılmaz ise maç kadrosuna dahil edilmedi.
Strasbourg ile berabere kalan Lille en yakın takipçisine iki puan farkını sürdüyor. Lille sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Eğer Lile şampiyon olursa Yusuf Yazıcı kariyerinde ki ilk şampiyonluğunu yaşamış olacak. Yusuf Yazıcı performansı ile şimdiden Avrupa'da büyük kulüplerin radarına girmiş durumda. Yusuf eğer transfer olursa Trabzonspor'a da büyük bir gelir kaynağı olacak.
Son Güncelleme: 28.02.2021 22:32