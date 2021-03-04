Lille son dakikalarda bulduğu gollerle zirveye tutundu

Fransa Ligue 1’de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Haftanın en kritik mücadelerinden bir tanesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in ilk 11’de başladığı mücadelede lider Lille, rakibi Marsilya’yı 90 ve 90+2. dakikada David’in attığı gollerle 2-0 yendi. Bu sonuçla çok kritik bir galibiyet alan Lille, liderliği bırakmadı. Puanını 62’ye yükselten Lille, 2. Paris Saint-Germain 2 puan önünde haftayı tamamladı. Mücadelede sakatlığı bulunan Burak Yılmaz süre almadı.

Marsilya ise 39 puanda kaldı ve 8. sırada haftayı tamamladı.

Lille sıradaki maçını, 14 Mart Pazar günü Monaco ile deplasmanda oynayacak. Marsilya ise 10 Mart Çarşamba günü evinde Rennes’i konuk edecek.