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Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın yer aldığı Lille, Fransa Ligue 1’de Angers deplasmanına şampiyonluk yarışı için çıktı. Yıldızlar topluluğu PSG’nin bir puan önünde olan Christophe Galtier yönetiminde olan Lille, karşılaşmadan zafer alarak ayrılırsa on sene sonra Ligue 1’in şampiyonu olacaktı. Peki, Lille şampiyon oldu mu? Angers – Lille maçı kaç kaç?

23 Mayıs 2021 Pazar 23:56
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
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Fransa Ligue 1’de tarihi günlerden biri yaşandı. Sezon süresince Mbappe, Neymar, Di Maria ile Veratti gibi süper starların forma giydiği PSG’nin önünde bulunan Lille, son karşılaşmasında Angers deplasmanında… Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in olduğu kırmızı beyazlı takım, finale son bir haftalık süre kala PSG’nin bir puan önünde bulunuyor.

Maçtan dakikalar

6. dakika içinde Yusuf Yazıcı sağ ayağı ile vurdu şutu auta gitti. GOL!

 Lille, Jonathan David’le 1-0 öne geçti. Renato Sanches ara pasını verdi kaleciyle karşı karşıya gelen David plase bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu

Bu maçla aynı saatte başlayan Brest-PSG karşılaşmasında Neymar kazanılan penaltıyı kaçırdı

27. dakika içinde Burak savunmanın arkasına sarktı pasında Yusuf hamle yaptı fakat öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Bu maçla aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 37.dakikasında Di Maria, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

GOL! 45.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti48.dakikada Renato Sanches kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.

Milli yıldızlar 39 gollük katkı sağladı

Milli futbolcularımız Lille’ye şampiyonluk yolunda büyük katkı sağladılar. Sağ bekdeki Zeki Çelik 29 lig karşılaşmasında üç gol, iki asistle ter döktü. Yusuf Yazıcı, 32 maçta yedi gol ile dört asist yaptı. Burak Yılmaz da 28 karşılaşmada 16 defa ol atarken yedi tane de gol pası verdi.

10 sene sonra şampiyonluğa adım adım

Lille, bu zamana dek Ligue 1’de 1946, 1954 ve 2011 olacak şekilde üç kere kupa aldı.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşmasından sonra mutlu sona ulaşırsa 10 sene sonra şampiyon olmuş olacak.

“Şampiyonluğu kazanmaya gidiyoruz”

Lille’nin Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Angers’e şampiyonluğu kazanmak için gittiklerini söyledi.

Milli futbolcuların katkısı

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille’in bu sezonda ki başarısında önemli bir yere sahip.

Burak Yılmaz, sezonda sakatlık yaşasa da attığı goller ile takımına şampiyonluk yolunda önemli katkılarda bulundu.

Ligde bu sezonda çıktığı 27 karşılaşmada 15 gol atan Burak Yılmaz, takımdaki en skorer isim. 35 yaşında olan Yılmaz, takımda Aralık ile Nisan aylarının futbolcusu seçildi.

Başarılı futbolcunun, Olympique Lyon karşılaşmasında serbest vuruş ile attığı golü, Nisan ayının en iyisi seçildi.

Ligue 1’de bu sezon 31 maçta oynayan Yusuf Yazıcı yedi gol atarken, Zeki Çelik ise 28 maçta üç gol attı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 23:56
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