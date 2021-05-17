Lille - Saint Etienne mücadelesinde kazanan yok

Ligue 1 karşılaşmasında Lille kendi sahasında Saint Etienne’ni ağırladı. Her iki takımında gol atamadığı maç 0-0 skor ile sona erdi ve Lille son haftaya lider olarak girdi. Karşılaşmanın son dakikalarında başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı’nın attığı firikik ise direkten geri döndü. Ayrıca, Lille’nin yakın takipçisi olan PSG de Reims’i 4-0’lık skor ile mağlubiyete uğrattı. Lille son hafta sahaya çıkacağı Angers deplasmanında kazanır ise galibiyet sevincini tadacak ve şampiyon olacak.

Yusuf direkten döndü!

Maçın 90. Dakikasında Yusuf yazıcı firikik vuruşu ile topu direkten döndürdü. Hemen ardından Burak Yılmaz’ın vuruşları ile gole çok yaklaşan Lille ne yazık ki umduğunu bulamadı ve maç 0-0 sona erdi. Ayrıca müsabakanın 90. Dakikasında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik oynarken, Yusuf Yazıcı da 2. Yarıda oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonuç ile birlikte Lille son haftaya toplamda 80 puan ile lider olrak başladı ve hemen ardından gelen PSG de toplamda 79 puan ile ikinci sıraya yerleşti. Lille eğer son haftada oynayacağı Angers müsabakasında kazanırsa şampiyonluk koltuğuna oturan isim olacak.

Millilerden tam 38 gollük büyük katkı

Lille’nin şampiyonluk serüveninde milli futbolcularımız takıma çok önemli bir katkı sağladılar. Savunmada olmazsa olmazlardan olan sağ bek oyuncumuz Zeki Çelik oynanan 28 lig maçında toplamda 3 gol attı ve 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı ise oynadığı 31 maçta toplamda 7 gol attı ve 4 asist yaptı. Usta golcü Burak Yılmaz ise çıktığı 27 oyunda tam 15 kere rakibin ağlarını top ile buluşturdu ve takım arkadaşlarına da 7 gol pası verdi.

Takımların ilk 11’leri kim?

Lille ilk 11 kadrosu:

Saint Etienne ilk 11 kadrosu:

Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Luiz Araujo, Soumare, Andre, Bamba, Burak Yılmaz ve David sahada yer aldı.Green, Debuchy, Sow, Kolodziejczak, Trauco, Neyou, Camara, Hamouma, Nordin, Bouanga ve Khazri sahada yer aldı.