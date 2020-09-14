Lille Mustafa Kapı transferini duyurdu

Galatasaray alt yapısında yetişen 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı Fransa’nın Lille takımına transfer oldu. Mustafa Kapı’nın transferiyle birlikte Lille’de 4 Türk oyuncu yer alacak. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Lille takımına transfer olmuştu.
"Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz"
Burak Yılmaz’ın hoş geldin videosunda Galatasaray Gaziantep maçını izlediği ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 13:35