İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Lille, Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Burak Yılmaz PSG karşısında şov yaptı

Fransa Süper Kupa finalinde dün akşam Lille Paris Saint Germain ile karşılaştı. Burak Yılmaz’ın damgasını vurduğu maçı Lille 1-0 kazandı. Zeki Çelik cezası nedeniyle maçta yer almazken, Yusuf Yazıcı 78’inci dakikada oyuna girdi.

03 Ağustos 2021 Salı 00:25
Lille, Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Burak Yılmaz PSG karşısında şov yaptı
Takip Et:

Fransa Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Lille, Fransa Kupası sahibi PSG ile karşılaştı. Karşılaşmayı Lille 1-0 kazanmayı başardı. Maça ilk 11’de başlayan milli oyuncu Burak Yılmaz takımını adına atılan tek golün asistini yapmayı başardı. Burak Yılmaz’ın maç içindeki performansı da geceye damgasını vurdu. Öte yandan Yusuf Yazıcı maça 78’inci dakikada dahil olurken, cezalı olan Zeki Çelik karşılaşmada forma giyemedi.

Lille bu sonuçla tarihinde ilk kez Süper Kupa kazanmış oldu. PSG ise son 7 sezonda üst üste kazandığı Süper Kupa serisine son verdi.


Son Güncelleme: 03.08.2021 00:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazPSGLille
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Maske cezasına nereden bakılır? 2021 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.