Lille en son ne zaman şampiyon oldu, kaç şampiyonluğu var?

Fransa Ligue 1’de deplasmanda Angers’i Jonathan David ve penaltıdan Burak Yılmaz’ın attığı gollerle 2-1 yenerek uzun bir aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Kulübün başarısında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz kilit rol üstlendi. Kırmızı beyazlı takım, ligde son 8 yılda kazandığı 7 şampiyonluk kazanan Paris Saint Germain’in şampiyonluk hegemonyasına böylece son vermiş oldu ve kazandığı 83 puanla kulübün elde ettiği en yüksek puana ulaştı.

Milli Yıldızlarımız Şampiyonluğu Getirdi

ekibi ligde en son şampiyonluğunu Hazard, Cabaye, Sow, Gervinho gibi yıldız oyuncularının önderliğinde 2010-2011 sezonunda kazanmıştı. Teknik direktör koltuğunda ise Rudi Garcia oturmuştu. Takım bu sezon kazandığı şampiyonluğu ile toplamda 5. kez mutlu sona ulaştı.

Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı takımlarının ligde attığı 64 golün 37’sine doğrudan katkı verdi. Burak Yılmaz attığı 16 gol ile takımın en golcü oyuncusu oldu. Kral lakaplı futbolcu ligdeki kritik maçlarda attığı gollerle sezon boyunca Fransa’nın gündeminde yer almıştı. Yusuf Yazıcı ise özellikle Avrupa Ligi’nde attığı gollerle ve Burak ile yakaladığı uyum sayesinde takımda başarılı olan oyunculardan oldu. Zeki Çelik ise savunmasıyla Lille taraftarının sevgilisi haline gelmişti.