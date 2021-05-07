İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Lille, Abdülkadir Ömür'ün peşinde!

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın performansı ile şampiyon olma yolunda ilerleyen Fransız ekibi Lille Abdülkadir Ömür'ün peşine düştü. İlerleyen günlerde teklif yapılacağı belirtilirken Trabzonspor yönetimi ve Ömür'ün teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:55
Lille, Abdülkadir Ömür'ün peşinde!
Takip Et:

Fransa Ligue 1’in şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımı Lille bir Türk oyuncuya daha talip olduğunu açıkladı. spor yorumcuları tarafından yapılan açıklamalarda bu isim Trabzonspor’da forma giyen Abdülkadir Ömür olarak açıklanırken teklifin ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı olan ve şampiyonluk yolunda ilerleyen Lille Türk oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddialara göre Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için Lille’nin 10 milyon Euro bonservis ile teklif yapmaya hazırlandığı açıklandı.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LilleTrabzonsporAbdülkadir ömürTransferIddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Arka Sokaklar Kanal D bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm izle!
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yaşı ve oynadığı diziler
SGK askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? 2021 Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Para Avcısı film konusu ve oyuncuları
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 7 Mayıs 2021 Cuma
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?
Akrep reyting sonuçları nasıl? Akrep izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.