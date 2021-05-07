Lille, Abdülkadir Ömür'ün peşinde!

Fransa Ligue 1’in şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımı Lille bir Türk oyuncuya daha talip olduğunu açıkladı. spor yorumcuları tarafından yapılan açıklamalarda bu isim Trabzonspor’da forma giyen Abdülkadir Ömür olarak açıklanırken teklifin ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı olan ve şampiyonluk yolunda ilerleyen Lille Türk oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddialara göre Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için Lille’nin 10 milyon Euro bonservis ile teklif yapmaya hazırlandığı açıklandı.