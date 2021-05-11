Lille 2 Türk futbolcu için uygun anı bekliyor!

Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2 Türk futbolcuyu daha radarına aldı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in kadrosunda yer aldığı Lille, Fransa'da şampiyonluk için geri sayıma başladı. Gelecek sezon için planlar yapan Fransız ekibi Türk futbolcuları çok sevmişe benziyor.

Sakatlıktan kurtulan Trabzonspor’un oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü Lille'in Türk futbolcuları yönetime önerdi. EURO 2020 kadrosunda kendisine forma şansı verilmesini düşünen Abdülkadir Ömür gelecek sezonda bu üçlü ile oynayabilir.

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi ise Lille'in Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır’ı radarına aldığını belirtti. Kaleci Mike Maignan'ın Milan'a gitmesi düşünülürken Fransız ekibi bu boşluğu milli kaleciyle doldurmayı istiyor. Uğurcan Çakır'ın bonuslar ile beraber minimum 15 milyon Euro'ya transfer etmesinin mümkün olduğunu da ekledi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Mustafa Kapı da Fransız kulübünün kadrosunda bulunuyor. Genç oyuncu Lille'in altyapısında yer almaktadır.