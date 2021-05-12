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Ligue 1'e damgasını vuran Burak Yılmaz, ödülünü aldı!

Lilie forması ile Ligue 1'e damgasını vuran milli futbolcu Burak Yılmaz Nisan ayının en iyi futbolcu ödülünü aldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:20
Ligue 1'e damgasını vuran Burak Yılmaz, ödülünü aldı!
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Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yarışı mücadele eden lider Lille’de mill futbolcumuz Burak Yılmaz rüzgarı devam ediyor. Ligde 26 karşılaşmada 15 kez ağları havalandıran ve beş asist yapan Yılmaz, Lilie zirvede tutunmasına katkı sağlıyor.

Nisan ayında dört maçta üç gol atarak ayın en iyi futbolcusu seçilen Burak Yılmaz, ödülünü aldı. Aynı zamanda PSG takımından Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco takımından Wissam Ben Yedder ile beraber yılın en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in ligi şampiyon tamamlaması sonrasında, ödülü kazanmasına kesin gözü ile bakılıyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazödülLigue 1Lille
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