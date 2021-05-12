Ligue 1'e damgasını vuran Burak Yılmaz, ödülünü aldı!

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yarışı mücadele eden lider Lille’de mill futbolcumuz Burak Yılmaz rüzgarı devam ediyor. Ligde 26 karşılaşmada 15 kez ağları havalandıran ve beş asist yapan Yılmaz, Lilie zirvede tutunmasına katkı sağlıyor.

Nisan ayında dört maçta üç gol atarak ayın en iyi futbolcusu seçilen Burak Yılmaz,ünü aldı. Aynı zamanda PSG takımından Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco takımından Wissam Ben Yedder ile beraber yılın en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in ligi şampiyon tamamlaması sonrasında, ödülü kazanmasına kesin gözü ile bakılıyor.