Lig kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor

İngiltere Lig Kupası final müsabakasında kupayı almak isteyen iki takım Manchester City, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18:30’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak. Bu karşılaşma ligde haftanın karşılaşması olarak gösterilirken nefesler tutuldu.

Manchester City Muhtemel 11

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Zinchenko, İlkay, Rodrigo, Foden, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus

Tottenham Muhtemel 11

Manchester City Eksikler

Lloris, Aurier, Davinson Sanchez, Eric Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Lucas Moura, Ndombele, Son, Kane

Sergio Agüero (Şüpheli), Kevin De Bruyne (Şüpheli), John Stones (Cezalı)

Tottenham Eksikler

Harry Kane (Şüpheli), Matt Doherty (Şüpheli), Ben Davies (Sakat), Dane Scarlett (Sakat)