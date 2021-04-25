İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Lig kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor

İngiltere Lig Kupası final müsabakasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.

25 Nisan 2021 Pazar 20:09
Lig kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor
Takip Et:

İngiltere Lig Kupası final müsabakasında kupayı almak isteyen iki takım Manchester City, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18:30’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak. Bu karşılaşma ligde haftanın karşılaşması olarak gösterilirken nefesler tutuldu.

Manchester City Muhtemel 11

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Zinchenko, İlkay, Rodrigo, Foden, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus

Tottenham Muhtemel 11

Lloris, Aurier, Davinson Sanchez, Eric Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Lucas Moura, Ndombele, Son, Kane

Manchester City Eksikler

Sergio Agüero (Şüpheli), Kevin De Bruyne (Şüpheli), John Stones (Cezalı)

Tottenham Eksikler

Harry Kane (Şüpheli), Matt Doherty (Şüpheli), Ben Davies (Sakat), Dane Scarlett (Sakat)




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityTottenham
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Vural neden ağladı?
Yılmaz Vural neden ağladı?
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gaziantep FK BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat Rainer kimdir? Burak Sarımola yaşı, boyu, sevgilisi
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Mert Karabulut dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisinin Seda'sı Eda Şölenci'nin hayat hikayesi!
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Valentin Rosier hangi maçta cezalı olacak?
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli?
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ne? Eda Dunisa Şölenci oynadığı diziler
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker doğum tarihi
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.