Lig kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor

İngiltere Lig Kupası final müsabakasında kupayı almak isteyen iki takım Manchester City, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18:30’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak. Bu karşılaşma ligde haftanın karşılaşması olarak gösterilirken nefesler tutuldu.
Manchester City Muhtemel 11
Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Zinchenko, İlkay, Rodrigo, Foden, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus
Tottenham Muhtemel 11
Manchester City Eksikler
Sergio Agüero (Şüpheli), Kevin De Bruyne (Şüpheli), John Stones (Cezalı)
Tottenham Eksikler
Harry Kane (Şüpheli), Matt Doherty (Şüpheli), Ben Davies (Sakat), Dane Scarlett (Sakat)
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09