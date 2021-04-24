Lider Beşiktaş, Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 37. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Saat 20:30’da başlayan mücadelede Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada penaltıdan Ghezzal, 13. ve 65. dakikalarda N’Koudou kaydetti. Bu sonuçla puanını 75 yapan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Maçtan puansız ayrılan Kayserispor’un tek golü ise 6. dakikada Henrique’den geldi. Bu sonuçla 35 puanda kalan Kayserispor, küme düşme hattından kurtulamadı ve 18. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş sıradaki maçını, 28 Nisan Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Kayserispor ise aynı gün Denizlispor’u konuk edecek.