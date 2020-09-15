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Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!

Libya basınında ortaya atılan hükümetin Paris'te Hafter ile görüşüleceği iddiaları Hükümet sözcüsü tarafından kesin bir dille yalanlandı. Görüşmelerin Paris'te yaşanacak olması ve yönetimlerin bir araya gelecek olması dünya gündemine bomba gibi oturdu.

15 Eylül 2020 Salı 15:53
Libya Hükümeti Hafter ile görüşüleceği iddialarını kesin bir dille yalanladı!
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Libya hükümetinin son yaptığı açıklamada dünya ve Libya basınında çıkan haberleri kesin dille yalanladıklarını açıkladı.


Libya basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Faiz es-Serrac ile Hafter’in Perşembe günü Paris’te görüşecekler iddiası yalanlandı.

Yapılan açıklamalar Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ‘Uluslararası aracılar ne kadar büyük olursa olsun, ne yakın ne de uzak gelecekte kesinlikle böyle bir buluşma olmayacak.’ Denildi.

Serrac ve Hafter’in hiçbir şartta bir araya gelmeyeceği kesin bir dille aktarılırken medyada ki haberler ağır bir dille yalanlandı.

Intelligence Online bilindiği üzere Libya’da istihbaratı güçlü gazetelerden bir tanesidir. Yapılan haberler bir anda gündeme otururken Perşembe günü Tobruk’ta ki temsilciler meclisi başkanı Akile Salih ile darbeci asker Hafter’in bir araya gelerek görüşme yapacağı bu görüşmeye ilerleyen saatlerde Faiz Serrac’ın da katılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Libya HükümetiHafterParsi Görüşmesi
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