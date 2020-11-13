Lewis Hamilton hangi takım pilotudur? Lewis Hamilton biyografisi

Formula 1 İstanbul Turkish Grand Prix 2020’de düzenlenecek pilotlardan Lewis Hamilton’un kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Formula 1’in ilk siyahi pilotu Hamilton, 7 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Mercedes için yarışan Hamilton, 2006’da GP2 serisinde şampiyon olmuş ve McLaren’e transfer olmuştur. 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında pilotlar şampiyonlara ulaşmıştır.

Henüz 9 yaşında Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programına imza atan Hamilton; Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluk elde etmiştir. 2007’de 1 puan farkla 109 formula 1 sezonun ilk yılında ikinci olmuştur.

2008 Formula 1 yarışındaysa 98 puan toplayan Massa’nın 1 puan önünde şampiyon olmuş ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını almıştır. 2012 sezonunun ortalarında Vodafone McLaren Mercedes’ten ayrılacağı iddiaları üzerine 28 Eylül 2012’de Mercedes GP ile 3 yıllığına sözleşme imzalamıştır.