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Levent Özçelik kim? Levent Özçelik hayat hikayesi

EURO 2020 maçlarında sunucu olan ve maç anlarını bütün detayları ile izleyicilere anlatan Levent Özçelik, 1982 yılında beridir TRT de görev yapmaktadır. Futbolseverlerin son zamanlarda Türkiye milli maçlarında sesine oldukça aşina oldukları deneyimli spiker Özçelik, kariyerinin geride kalan zamanlarda hentbol karşılaşmaları, voleybol maçları, yüzme müsabakası, bisiklet turnuvaları, masa tenisi vb. spor müsabakalarında sunuculuk yapmıştır.

16 Haziran 2021 Çarşamba 22:09
Levent Özçelik kim? Levent Özçelik hayat hikayesi
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Süper Lig heyecanının TRT ekranlarında yayınlandığı zamanlarda sayısız kere futbol müsabakalarını izleyicilere aktaran spiker Levent Özçelik, maç yayınlarının TRT’den özel kanallara taşınmasının ardından ise A Milli Takımımızın oynadığı maçları izleyenlere anlatmayı sürdürdü. Son zamanlarda Dünya Kupası 2014, EURO 2016, Dünya Kupası 2018 ve EURO 2020 tunuvalarında mikrofonu eline alan spiker, maç anlatım tarzı ile de kamuoyunda ara ara eleştirilerin hedefi oldu.

Maç spikeri Levent Özçelik kimdir?

Levent Özçelik 1963’te Ankara’da doğdu ama aslen Trabzonludur. İlköğrenimini Ankara Ulubatı Hasan İlkokul’unda tamamladı ve lise öğrenimini de Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde yaparak oradan mezun olmuştur. Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Vermiş olduğu bir röportajında ise, gençlik zamanlarında politika yapmak istediğini ve bu düşüncesinin de kalbinde bir yerde her zaman var olacağını söyledi.

19 yaşında girdiği TRT sınavında ise 3. oldu ve böylelikle de sunuculuk kariyerine adım atmaya başladı. TRT’de görev yaptığı ilk zamanlarda öncelikle lig maçların sundu sonrasında ise oynanan Olimpiyat müsabakalarında sunuculuk yapmaya başladı. Hentbol karşılaşmaları, voleybol maçları, yüzme müsabakası, bisiklet tunuvaları, masa tenisi vb. spor müsabakalarında sunuculuk yapmıştır.

2000 yılına gelindiğinde ise Galatasaray’ın Arsenal’i yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını ülkemize kazandırdığı maçı seyircilere büyük bir coşku ile anlatarak herkesin hafızasına kazınan bir isim olmuştur.

Levent Özçelik’in özel hayatı ile ilgili bilgiler

1963 yılında doğan Özçelik 2021 yılında bulunmamızdan dolayı şu anda 58 yaşındadır.

Konuk olarak katıldığı bir programda, Trabzonspor’un Aston ile oynadığı maçı asla unutamadığını ve bu maçı evinde izlerken gol olacağını hissedip hemen televizyonun sesini kıstığını ve golün gelmesinden sonra da golü kendi kendine sanki sahadaymış gibi aynı heyecan ve coşku içerisinde anlattığını dile getirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı Instagramı ise

@levent_ozcelik

kullanıcı adı ile kullanmaktadır.

Son Güncelleme: 16.06.2021 22:09
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Levent özçelikKimdirKaç YaşındaTRTSpiker
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