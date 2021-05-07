Fransa’nın Ligue 1 ekiplerinden Lille zirvede yer alırken, bitime üç hafta kala Lens ile kritik bir derbi maçına çıkacak. 76 puanı olan Lille, son şampiyon PSG2nin bir puan önünde yer alıyor.

Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, “Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk maçta da arkadaşlarım bunun önemini bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens’in de hedefleri var. Onlara saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyanan son beş karşılaşmanın dördünü kazanan ve birinde de berabere kalan Lille’de Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik lige damgalarını vurdular. Şampiyonluk yarışında oldukları Lyon’u 2-0’dan Burak Yılmaz’ın iki golüyle geri gelerek 3-2 kazanmasından sonra Yılmaz, kulüp için önemli isimler arasına girdi.

Lens-Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.