Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle

Ligue 1’in son üç haftasında liderlik koltuğunda oturan Lille, derbi maçında Lens’le karşı karşıya geliyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de forma giydiği Lille, 76 puan ile PSG’in 1 puan önde zirvesinde. “Derby de Nurd” adı ile bahsedilen derbide Galtier’in öğrencileri, liderliği sürdürebilmek için sahada yerlerini aldı. Lens ise 56 puan ile 5. sırada yer alıyor.

İlk 11 isimleri belli oldu

Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago

Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz

Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde maça başlıyor.

Burak Yılmaz’ın ilk golü (penaltı)

Burak Yılmaz’ın ikinci golü