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Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille, şampiyonluğa giden yolda en önemli maçlarından bir tanesini Lens’le oynuyor. ‘Derby de Nurd’ adı ile bahsedilen karşılaşmada Lille, Ligue 1’de bir puan fark ile sürdürdüğü liderliğini devam ettirebilmek amacıyla sahada… Lille, Burak Yılmaz’ın (2) ve David’in attığı goller ile 3-0 öne geçti. İşte karşılaşmada Burak Yılmaz’ın attığı goller…

07 Mayıs 2021 Cuma 23:40
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
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Ligue 1’in son üç haftasında liderlik koltuğunda oturan Lille, derbi maçında Lens’le karşı karşıya geliyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de forma giydiği Lille, 76 puan ile PSG’in 1 puan önde zirvesinde. “Derby de Nurd” adı ile bahsedilen derbide Galtier’in öğrencileri, liderliği sürdürebilmek için sahada yerlerini aldı. Lens ise 56 puan ile 5. sırada yer alıyor.

İlk 11 isimleri belli oldu

Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago

Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz

Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde maça başlıyor.

Burak Yılmaz’ın ilk golü (penaltı)

Burak Yılmaz’ın ikinci golü





Son Güncelleme: 07.05.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
GolleriYılmazBurakMaçıLilleLens
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