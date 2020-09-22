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Lemos Zanka ile iyi anlaştıklarını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos Hatayspor ile 0-0 biten maçta ilk 11 başladı. 90 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 16:03
Lemos Zanka ile iyi anlaştıklarını açıkladı!
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Süper Lig’in 2. hafta kapanış mücadelesinde Hatayspor’u konuk eden Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi karşısında 3 puana ulaşamadı. Novak ve Lemos gibi yeni transferler Fenerbahçe formasıyla tanışırken maç sonunda yeni transferlerden maça yönelik açıklamalar geldi.


Yeni bir süreçte olduğundan bahseden Novak, bu sürecin kolay olmadığını ancak kendisi için zor da olmadığını dile getirdi.

Maçın ardından etkileyici bir performans sergileyen Lemos da açıklamalarda bulundu. İlk 11’de maça başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Lemos, maçtan 3 puan ile ayrılamadıkları için üzgün olduğunu dile getirdi. Zanka ile rahat bir oyun sergilediğini aktaran Lemos, Zanka ile iletişimlerinin saha içinde gayet iyi olduğunu belirtti.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 16:03
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FenerbahçeLemosMaç Sonu
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