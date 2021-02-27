Leipzig, M'gladbach'ı konuk ediyor

Almanya birinci futbol ligi Bundesliga’da takımların kıyasıya bir rekabet içerisinde girmesinden dolayı heyecan büyüyerek devam ediyor. Bundesliga’nın 23. Hafta mücadelesinde Leipzig ile M’gladbach karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 20:30’da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, Avrupa kupalarına gitmek isteyen M’gladbach’ı devirerek yoluna emin adımlarla gitmek istiyor.

Leipzig’de eksikler Dominik Szoboszlai ve Konrad Lainer olarak dikkat çekiyor. Borussia M’gladbach da ise Mamadou Doucoure’nin karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. Leipzig-M’gladbach iddia oranları belli oldu. İki takıma da başarılar dileriz.

Leipzig galibiyeti: 1.45

Beraberlik oranı: 3.60

M’gladbach galibiyeti: 4.00

2,5 gol üstü iddia oranı: 1.45

2,5 gol altı iddia oranı: 2.00