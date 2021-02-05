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Leipzig-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak mı, maç nasıl ve nerede oynanacak?

16 Şubat 2021 tarihinde Almanya'da oynanması planlanan Leipzig-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs engeline takıldı. İngiliz yetkililerin ülkeye giriş talebinde bulundukları Almanya, maç için kararını verdi. Alınan karar sonrası Leipzig-Liverpool karşılaşmasının nerede ve nasıl oynanacağı merak konusu oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 15:06
Leipzig-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak mı, maç nasıl ve nerede oynanacak?
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İngiltere’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan mutasyona uğramış koronavirüs pek çok ülkede vaka sayılarında artış meydana getirmişti. Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk olarak Eylül 2020 tarihinde tespit edilmiş ve mevcut koronavirüsten %70 daha hızlı bulaştığı ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili açıklamalar yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumun ciddileştiğini ve mutasyon nedeni ile yeni salgın dalgalarının başlayabileceğini söylemişti. İngiltere’deki mutasyonlu virüsün varyantını Almanya’da görülmüş ve vaka sayılarından artışa yol açmıştı. Bu nedenle Almanya’da sert tedbirler alınmaya başlamıştı.

Leipzig-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak mı?

Mutasyona uğramış koronavirüs futbol dünyasının en büyük tunuvalarından olan Şampiyonlar Ligi’ni de etkiledi. 16 Şubat 2021 tarihinde Almanya’da oynanması planlanan Leipzig-Liverpool karşılaşması için İngiliz kulüp yetkilileri ülkeye giriş izni için Alman kurullarına başvuruda bulundu.

Liverpool’un ülkeye giriş talebi Alman Federal Polis Teşkilatı tarafından reddedildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada İngiltere’den ülkeye girişlerin kapatıldığı ve alınan salgın tedbirlerinin sonuna kadar uygulanacağı söylendi. Alınan tedbirlerin halk sağlığı için son derece önemli olduğu söylenen açıklamada, Şampiyonlar Ligi için herhangi bir esneklik tanınmayacağı belirtildi. Mutasyonlu korovirüsün tespit edildiği yedi ülkeden Almanya’ya giriş yasağı getirilmişti.

Durum böyleyken Leipzig takımının 8 Şubat 2021 tarihine kadar UEFA’ya maç ile ilgili alınan kararı bildirmesi gerekiyor. Alınan karar değişmez ise karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanması gündeme geldi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
LeipzigLiverpoolKoronavirüsAlmanyaIngiltereŞampiyonlar Ligi
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